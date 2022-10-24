مصرع وإصابة 10 عمال في تصادم تروسيكل وسيارة نقل بالبحيرة

لقي 8 عمال مصرعهم، وأصيب إثنان آخران، في حادث تصادم تروسيكل وسيارة نقل بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 10 عمال

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، تبين وتبين مصرع 8 عمال، وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي غرب النوبارية العام، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.