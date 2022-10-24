بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب مركبتي «توك توك» ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، إثر انقلاب مركبتي «توك توك»، ووقع الحادث الأول أمام كوبري قرية «أفوه» بمركز الواسطى، والثاني أمام مدخل مركز ناصر، ونُقل المصابين إلى مستشفيي الواسطى المركزي وبني سويف الجامعي للعلاج وتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

حادثا سير بطرق بني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع انقلاب مركبتي «توك توك» بمركزي الواسطى وناصر، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف ونقلهم إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة اثنين في انقلاب «توك توك» بالواسطى

في الحادث الأول، أصيب شخصان إثر انقلاب مركبة «توك توك» أمام كوبري قرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وهما شمس الدين محمد طه 45 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والجداوي جمال خليفة، 25 عامًا، مصابًا بجرح بالرأس حوالي 5 سم، بسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلي مستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة اثنين أمام مدخل مدينة ناصر

وفي الحادث الثاني أصيب شخصان إثر انقلاب مركبة «توك توك» أمام مدخل مركز ناصر الجديد شمال المحافظة، وهم أحمد مبروك عويس، 21 عامًا، مصابًا باشتباه كسر مضاعف، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعمرو موسى عويس، 23 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.