بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري، ومستقبله الذي تنظِّمه الحكومة المصرية، ويعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

13 جلسة نقاشية وقطاعية بمشاركة مكثفة

تتضمن جلسات اليوم الثاني انعقاد 13 جلسة نقاشية وقطاعية بمشاركة مكثفة من الجهات المعنية، بما يشمل:

1. وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.

2. فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص.

3. دعم بيئة الاستثمار الإجمالي والأجنبي في مصر.

4. دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة.

5. الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

6. خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.

7. نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية.

8. دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص.

9. خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم

10. الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل.

11. خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة.

12. خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح.

13. آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.