باحثة: الدولة حرصت على تمثيل كافة القطاعات بالمؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتور نسرين الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك علاقة بين السياسية والاقتصاد، كون قرار الإصلاح الاقتصادي يتم بناؤه على استقرار سياسي أمني، لافتة إلى أهمية التوقيت الذي عقدت فيه مصر المؤتمر الاقتصادي، حيث العالم أجمع يعاني من أزمات اقتصادية أدت إلى زيادة معدلات التضخم.

العالم أجمع يعاني من آثار الأزمات الإقتصادية

وأضافت «الشرقاوي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية« extra news» أن الانكماش الاقتصادي لم يعد قاصرًا على الدول النامية بل يعاني منه العالم أجمع، وذلك بعد أزمتين كبيرتين عالمتين هما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

الدولة حرصت على تمثيل كافة القطاعات بالمؤتمر الاقتصادي

وأكدت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نجاح المؤتمر الاقتصادي يرجع إلى مشاركة القيادة السياسية الخبراء والاقتصادين والسياسيين والمستثمرين، وكافة القطاعات سواء القطاع الخاص أو رجال الأعمال أو المجتمع المدني، مشيدة بطرح الدولة أمس للوضع الاقتصادي المصري خلال الأعوام السابقة لتوضيح ما وصلت له الدولة خلال عمليات الإصلاح.

وأوضحت أن إشارة رئيس الوزراء للفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2013 التي شهدت عدم استقرار سياسي وأمني، وهو ما أثر بصورة واضحة على الاقتصاد، حيث تراجعت مصادر النقد الأجنبي من قطاعات متعددة كالسياحة، كما تراجع الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة، وهو ما عظّم من أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي بداته الدولة عام 2015.