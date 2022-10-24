أبرز المؤشرات التي يرصدها المرصد الإحصائي «بيانات مصر» (جراف)

حدد مسؤولو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العديد من الأهداف والمؤشرات، من إطلاق المرصد الإحصائي «بيانات مصر»، لأول مرة رسميا في تاريخ الجهاز والبلاد.

أهداف إطلاق المرصد الإحصائي

وجاءت الأهداف على النحو التالي:

- أهداف المرصد الإحصائي:

- عرض الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

- الاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافيا وفكريا، في إطار توجه الدولة نحو بناء الإنسان.

- توعية المواطنين بأهمية البيانات كنقط ارتكاز في التخطيط للتنمية الشاملة، واتخاذ القرارت الصحية.

- تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيلا للشراكة مع الاعلاميين سيتم إتاحة المرصد الإحصائي لمختلف وسائل الاعلام من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك EGYDATA.CAMAS.GOV.EG.

مجالات عرض المؤشرات الإحصائية:

- مؤشرات اقتصادية

- مؤشرات اجتماعية

- مؤشرات بيئية

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- أيام عالمية وأخبار

- إنجازات الدولة

أمثلة لمجالات المؤشرات الاقتصادية

- التضخم

- التجارة

- الصناعة

- الزراعة

- النقل والمواصلات

- المخزون السلعي

- مواد البناء

مواصفات شاشة عرض المرصد الإحصائي

- طول الشاشة 24.5 مترا في عرض 10 أمتار.

- الشاشة تعرض مؤشرات 6 مجالات.

- الشاشة تعرض 100 مؤشر على مدار 24 ساعة.

- مدة عرض كل مؤشر 30 ثانية.