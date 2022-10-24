المدير التنفيذي لمجموعة «العربي»: توطين التكنولوجيا يحتاج إلى تحفيز

قال محمد العربي المدير التنفيذي لمجموعة العربي، إنّ وثيقة ملكية الدولة والحياد التنافسي خطوة مهمة جدا، مشددًا على أن التكنولوجيا أساس لتطوير الصناعة وتمكينها للمنافسة بقوة خارج مصر.

الاستيراد يحتاج إلى حماية من المنافسة غير العادلة

وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة العربي، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن التكنولوجيا يتم استيرادها وتوطينها يحتاج إلى تحفيز.

وشدد «العربي»، على أهمية تشجيع الابتكار والتطوير، قائلًا: «حتى الشركات المملوكة للدولة، عندما يستثمر مستثمر فيها، فإنه إن لم تكن لديه القدرة على الابتكار والتطوير وإدخال تكنولوجيات جديدة لن يستطيع المنافسة لأن السوق مفتوح والتكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة جدا، وهو ما يستوجب أن يكون بند التكنولوجيا أساسي ورئيسي في تقييم أي استثمار».