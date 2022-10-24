مصرع طالب وإصابة آخر في تصادم سيارة بعمود إنارة بالمنيا

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى الجامعي.

اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مركز الشرطة، تتضمن اصطدام السيارة رقم (1538 ن ج ا)، ملاكي، بعمود إنارة، بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.

نقل جثة الطالب المتوفى وزميله المصاب للمستشفى

وبانتقال الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص، تبين وقوع الحادث في المنيا الجديدة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة وانحرافها على جانب الطريق والاصطدام بعمود إنارة، ما أسفر عن مصرع محمد ظافر عبد السلام، 19 عاما، طالب، وإصابة يوسف باسم فتحي، 18 عاما، طالب، باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات.

وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى المنيا الجامعي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث الذي تحرر عنه المحضر اللازم.