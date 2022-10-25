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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

انتـصار الغيطاني
12:03 ص | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
برج الثور

برج الثور

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن هناك الكثير من العقبات والمشاكل في محور البرج لهذا يجب التروي والهدوء، وعدم الاندفاع سواء في المناقشات الاجتماعية أو مع شريك الحياة أو حتى مع زملاء العمل.

واليوم الثلاثاء، توضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتصريحات عبير فؤاد خبيرة علم الفلك .

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك مولود برج الثور، وأن تلتزم الهدوء والتروي في جميع قرارتك، حتى لا تفتح على نفسك النار وتواجه العديد من المشاكل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

ما زالت الأفلاك تحذرك اليوم مولود برج الثور، إذا كنت متزوجًا، فحاول اليوم أن تتحكم في العصبية الشديدة التي تسيطر عليك في أثناء المناقشة مع شريك حياتك، وحاول أيضًا أن تلتزم الصبر والهدوء، وذلك كما تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، ضمن توقعات حظك اليوم.

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بقلم انتـصار الغيطاني