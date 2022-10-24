«التعاون الدولي» تكشف عن حزمة آليات لدعم القطاع الخاص: سندات خضراء وتسهيلات تجارية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنّ الوزارة تتفاوض مع مؤسسات دولية لتحقيق رؤية مصر في المشروعات المختلفة، كاشفة عن مجموعة من الحزم لدعم القطاع الخاص، مثل تمويل المشروعات التنموية الكبرى والتي ينفذها القطاع الخاص، والاستثمار برأس مال الشركات، وإصدار سندات خضراء، وتسهيلات للتجارة الخارجية، إضافة إلى خدمات استثمارية وفنية وبناء قدرات.

فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من التمويلات التي وفرتها الوزارة، حيث استفاد أكثر من 2600 مشروع صغير ومتوسط، بإجمالي تمويل أكثر من مليار و300 مليون دولار على مستوى الجمهورية.