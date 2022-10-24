رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلاب

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، اليوم الاثنين، أعمال الكشف الطبي الذي يستمر لمدة يومين، للطلاب المقبولين، ورافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس.

توفير التسهيلات اللازمة

واطمئن رئيس الجامعة، على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث جرى توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم مع رفع درجة الاستعدادات بالعيادة الطبية، لاستقبال الطلاب.

وأوضح «زين الدين»، أن أعمال الكشف الطبي، تتم من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الأقصر، وذلك في إطار التعاون المشترك مع الجامعة، تحت رعاية الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، مضيفا أنه جرى تجهيز عيادة طبية كبيرة على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

انطلاق الدراسة في الجامعة

يشار إلى أن الدراسة انطلقت بجامعة طيبة التكنولوجية الجديدة بالأقصر، الأحد الماضي 16 أكتوبر الجاري، لأول مرة بالجامعة للعام الجامعي الجديد 2022 - 2023، وتطرح الجامعة، العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، برنامجا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، فيما تطرح كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، برنامجا تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.