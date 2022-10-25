حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 25-10-2022 عاطفيا ومهنيا

تشهد الغالبية العظمى من الأبراج الفلكية، كسوف اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بينها برج العقرب الذي يعده الفلك والطالع بأوقات سعيدة مع الشريك، وكذلك في محيط العمل، فقط احرص على الإصرار.

ووفق الفلك يملك مولود برج العقرب شخصية قيادية قد تجعل البعض يراه قاسيًا بعض الشئ إلا أنه حنون للغاية، وقد يملك البعض غالبية صفات هذا البرج والبعض الآخر يملك جزءًا منها، ومن بين مشاهير هذا البرج الأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران.

واليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، نعرض في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، لهواة متابعة التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العقرب التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

حظك اليوم على المستوى العملي، ينصحك الفلك أن تذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتتمتع بإصرار كبير.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

على المستوى العائلي والشخصي، هناك كسوف الشمس في برجك يمدك بالحيوية والتألق، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد.