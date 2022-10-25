اليوم.. بدء غلق جزئي للطريق السياحي لرفع كفاءة الطبقة الخرسانية

أوضحت محافظة الجيزة، أنه سيتم غلق جزئي للطريق السياحي بواقع 3 حارات مرورية، بكل اتجاه، وذلك من بدايته وحتى تقاطعه مع الطريق الدائري أعلى المنصورية، بدءًا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لرفع كفاءة الطبقة الخرسانية.

وكانت قد أعلنت المحافظة، عن بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي وتطويرها، وذلك تحديدا في المنطقة المحصورة من بداية الطريق ذاته وتقاطعه مع الطريق الدائري «محور المنيب» من أعلى طريق المنصورية، حتى منتصف المسافة بالطريق السياحي قي اتجاه طريقي الفيوم والواحات.

المدة المستغرقة في الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بالطريق السياحي

كما أنها أشارت إلى أن رفع كفاءة الطبقة الخرسانية، لا بد من تنفيذ إجراء غلق جزئي للطريق السياحي، وذلك بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب في الموقع المشار اليه، وذلك لمدة 7 أيام ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم، وحتى الساعة الحادية عشر يوم الاثنين الموافق 31 نهاية الشهر الجاري، وذلك علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال فقط، دون تعطيل الحركة المرورية.