مصرع شقيقتين صعقا بالكهرباء في بني سويف.. «حاولت إنقاذ أختها فماتت معها»

شهدت مدينة الفشن بمحافظة بني سويف حادثا مأساويا عقب مصرع فتاتين شقيقتين صعقا بالكهرباء أثناء تشغيل سخان كهربائي بمنزلهما، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الفشن، وتحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث.

بلاغ بمصرع شقيقتين صعقا بالكهرباء

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى الفشن، يفيد وصول كل من «مروة. م»، 17عاما، وشقيقتها «فاطمة. م»، 15عامًا، يقيمان بقرية نزلة أقفهص التابعة لمركز الفشن، جثث هامدة، وادعاء إصابتهما في حادث صعق كهربائي.

ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الفتاتان تعرضتا لصعق كهربائي من السخان

وتبين من أقوال أهلية الضحيتين، إن الوفاة نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي خلال استخدام إحداهما للسخان الكهربائي بالمنزل، وعندما تعرضت إحدى الفتاتين للصعق، حاولت شقيقتها إنقاذها فصعقت معها بالكهرباء، ولفظتا أنفاسهما الأخيرة قبل نقلهما إلى المستشفى في محاولة لإسعافهما.

تم إيداع الجثمانين داخل مشرحة مستشفى الفشن المركزي، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وانتداب الطب الشرعي تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثتين إلى ذويهما.

وسادت حالة من الحزن بمسقط رأس الشقيقتين، حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا لفراقهما، فيما يجري الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لدفنهما.