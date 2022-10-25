بعد ضبط 13835 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة.. العقوبة تصل لـ 200 ألف جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 13835 قضية لسرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد بها، خلال 24 ساعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

قال أشرف ناجي، المحامي، إن القانون وضع عقوبات مغلظة لكل من تسول له نفسه بأن يستولي على تيار كهربائي بغير حق، تقع عليه عقوبة الحبس مدة تبدأ 3 أشهر، ودفع غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

تكرار السرقة

وأضاف المحامي أن القانون يعاقب الجاني بالحبس مدة تبدأ من سنة وتقع عليه غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل لـ 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك في حالة تكرار السرقة، على أن تقضي المحكمة بإلزام الجاني برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي، الذي استولى عليه، على أن تنقضي الدعوى، حال التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة، وذلك فى جميع الأحوال.