مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم سيارة نقل على طريق «مصر - إسكندرية»

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة نقل «شيفروليه» محملة بثمار الفاكهة خلال سيرها على طريق «مصر - إسكندرية» بالجزيرة الوسطى «نيوجيرسي»، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالكيلو 70 طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي.

مصرع سائق وإصابة آخر

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنَّه في أثناء سير سيارة نقل شيفروليه محملة بثمار الجوافة، بها تلفيات عبارة عن تهشم بالجزء الأمامي بالكامل، يستقلها كل من سائق، 46 سنة، ومقيم القليوبية، متوفى، 43 سنة، ومقيم بالعنوان ذاته، مصاب بكسر وسحجات وكدمات متفرقة، نقل المصاب لمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون.

سبب حادث السير

حدث انفجار بالإطار الخلفي الأيسر مما أدى لاختلال عجلة القيادة واصطدامها بالجزيرة الوسطى «نيوجيرسي» ووقوع الحادث، وتمّ رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.