ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بنابلس إلى 5 أشخاص وسط دعوات للإضراب

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بمدينة نابلس إلى 5 أشخاص، بعد وفاة شخص متأثرا بإصابته الحرجة فجر اليوم الثلاثاء، جرّاء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، بحسب ما إفادة وزارة الصحة الفلسطينية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اختناق العشرات والدعوة إلى إضراب عام

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جرّاء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء عمليات القمع التي اندلعت صباح اليوم في محافظة الخليل عقب مسيرة تضامنية مع نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة رمانة قضاء جنين واشتبكت مع مجموعة من المسلحين هناك.

في غضون ذلك دعت القوى الوطنية والإسلامية لإضراب تجاري وحِداد ونفير عام في الضفة الغربية حداداً على أرواح الشهداء.