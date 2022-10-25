ضبط مدير مركز رياضى بتهمة غسيل أموال بـ2 مليون جنيه

أعلنت الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أكثر من 5 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى.

وقال بيان لوزارة الداخلية انه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كشف تفاصيل الواقعة

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير أحد المراكز الرياضية الكائنة بمحافظة الشرقية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (2 مليون جنيه) وإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.

وأكد البيان أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس الشركات وشرائه السيارات والوحدات السكنية ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5,2 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.