السيسي: الدولة حريصة على فتح منصات للحوار منذ أكثر من 5 سنوات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ الدولة المصرية منذ 5 سنوات أو أكثر تحرص بشكل كبير على إعداد منصة للحوار، «كنا بنقول مؤتمر الشباب هيتم تناول فيه قضايا الدولة كلها مش قضية الشباب فقط، حتى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، ونجحنا نعمل ده بشكل أو بآخر في المحافظات كمان، وسنويا حتى على مستوى العالم، جت كورونا يمكن في الظرف الأخير ده، مقدرناش نكمل بنفس المستوى اللي احنا بنتمناه».

السيسي يوجه بعقد منصة اقتصادية سنوية منبثقة عن المؤتمر الاقتصادي

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي: «أنا عاوز أأكد تاني، المؤتمر الاقتصادي لازم ينتج عنه منصة اقتصادية مستمرة وتلتقي كل سنة ونقول ده كشف الحساب، اللي هو ييجي كحكومة وقيادة دوريًا كل 3 شهور، تقرير بالإنجاز اللي احنا قدرنا نحققه، خلينا بس وأنا بتكلم للدكتور ضياء رشوان، نكمل كلامنا بقى، في النقطة التي تسري هذا اللقاء وتكمل على ما بدأناه، احنا لما اتكلمنا على أننا نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان عام، مش اتجاه محدد، نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عاوزة تتكلم تتكلم مش سياسي بس، اقتصادي، واجتماعي، وإعلامي وثقافي وديني كمان».