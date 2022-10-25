طالب مصري يحرز المركز الأول عالمياً بمسابقة «singa» في الرياضيات

كرّم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطالب جوني ماجد نبيل، الأول عالمياً في مسابقة «singa سينجا»، العالمية، وهنأ الطفل وأسرته والإدارة التعليمية ومعلميه.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الطفل المعجزة جوني لم يتجاوز الثامنة من عمره فهو طالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الكرمة لغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.

عالم الرياضيات الصغير

ووصفه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعالم الرياضيات الصغير وتنبأ له بمستقبل باهر وأن يكون أحد علماء جيله وأن يرفع اسم القاهرة ومصر عالميًا وحث باقي الطلاب على السعي وراء تحقيق النجاح والتميز العلمي فالعلم سلاح الأمم ومستقبلها.

حيث حصل الطفل على المركز الأول علي مستوي العالم بالدرجات كاملة لأول مرة عالمياً، في مسابقة singa الدولية لمادة الرياضيات والتي تنظمها مؤسسة simcc الدولية بدولة سنغافورة والمعروف أنها الدولة رقم 1 عالمياً في مجال التعليم بالتعاون مع شركة أديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية وهذا الفوز أسفر عن حصول الطالب على جوائز ومنحة دولية في التعليم بدولة سنغافورة.