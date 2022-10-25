فتح عيادات التأمين الصحي بالشرقية فترة مسائية لتخفيف الزحام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

تشغيل العيادات المسائية بمنافذ تقديم الخدمات الصحية

وأشاد المحافظ بالخطوة الجادة التي اتخذتها هيئة التأمين الصحي في تشغيل العيادات المسائية بمنافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة لها، للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات، وتقليل زمن الانتظار وتقديم خدمات صحيه للمواطنين بعد انتهاء فترات العمل تيسيرًا عليهم.

إشراف ومتابعة فريق استشاريين وأخصائيين

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة الشرقية إلى بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية التابعة للتأمين الصحي بالمحافظة بعيادات (المبرة الشاملة بالزقازيق – العاشر من رمضان الشاملة – فاقوس الشاملة)، لتوقيع الكشف الطبي علي العاملين بالهيئات الحكومية والمواطنين بأجر رمزي، وذلك بدءا من الساعة الخامسة عصرا حتي التاسعة مساءا لتقديم خدمات صحية مميزة علي مدار اليوم.

وأضاف مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية تحت إشراف ومتابعة فريق من الاستشاريين والأخصائيين وخدمات الممارس العام في تخصصات (باطنة – عظام – مخ وأعصاب – أورام – نساء وولادة – أطفال – أسنان)، إضافة إلى تقديم خدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية وصرف العلاج للمرضى.