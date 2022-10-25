جثمان فريد الديب إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة عليه بالسيدة زينب

غادر منذ قليل جثمان المحامي فريد الديب من مسجد السيدة زينب، بعد انتهاء أداء صلاة الجنازة عليه، متجهاً إلى مقابر العائلة على طريق الواحات في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أداء صلاة الجنازة على فريد الدين في السيدة زينب

وكان المحامي فريد الديب، وفاته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 79 عاماً، وأدى العشرات صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة زينب.

شخصيات عامة ومحامون بارزون يشاركون بالجنازة

وحضر العديد من الشخصيات البارزة والمحامين، مراسم تشييع جنازة الراحل فريد الديب، وكان من ضمنهم الفنان تامر عبد المنعم، والفنان عماد زايدة، إلى جانب كوكبة من المحامين أبرزهم عمر هريدي، ومحمد عثمان.

الحزن يخيم على أفراد أسرة فريد الديب

وخيم الحزن على جميع أفراد أسرة المحامي فريد الديب، الذين حرصوا على التواجد داخل مسجد السيدة زينب قبل أداء صلاة الجنازة، وانهار بعضهم من البكاء فور مشاهدتهم جثمان الراحل فور وصوله.