رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
05:49 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
حبس متهم - أرشيفية

حبس متهم - أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم «ج. ع»، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بضرب المجني عليه «ب. ا.م»، وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة قسم سوهاج الجديدة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية بينهما على أولوية السير، ما أحدث له عاهة مستديمة بذراعه الأيمن.

ضبط المتهم في الحادث

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.

اقرأ المزيد:

جنايات سوهاج تعاقب عاملا بالسجن 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في الهيروين

«جنايات سوهاج»: السجن المشدد 6 سنوات لعامل سرق «توك توك» بالإكراه

«جنايات سوهاج» تصدر أحكاما على 25 متهما في اختلاس 123 مليون جنيه

«جنايات سوهاج» تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل شاب بسبب «الخلافات»
بقلم فهد فكري بلوم