السجن 5 سنوات لمتهم بضرب شخص وإحداث عاهة مستديمة له بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم «ج. ع»، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بضرب المجني عليه «ب. ا.م»، وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة قسم سوهاج الجديدة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية بينهما على أولوية السير، ما أحدث له عاهة مستديمة بذراعه الأيمن.

ضبط المتهم في الحادث

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.