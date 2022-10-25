حالة الطقس غدا في سوهاج.. مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا

تتصف حالة الطقس غدا في سوهاج بالاستقرار، إذ إن درجات الحرارة ثابتة منذ بداية الأسبوع بالمحافظة، لتسجل غدًا 29 درجة مئوية لدرجة الحرارة الكبرى في طقس مائل للحرارة نهارًا، بينما تسجل الصغرى 18، لتسود أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة المحافظات، بداية من القاهرة الكبرى وصولا إلى وسط وشمال وجنوب صعيد مصر.

حالة الطقس غدا في سوهاج

ويسود سوهاج غدا، طقس مشمس نهارًا مع انتشار غيوم خفيفة مساءً على بعض المراكز الشمالية للمحافظة مثل طهطا وطما، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار، وفقًا لبيان الأقمار الصناعية، ويُنصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلا.

تفقد مخرات السيول

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مخرات السيول بحي الكوثر ومركز دار السلام والحواويش، مع بداية حدوث التقلبات الجوية وسقوط أمطار على عدة محافظات من بينها القاهرة الكبرى والمحافظات الساحلية وصولًا لمحافظات شمال الصعيد، تحسبًا لاحتمالية سقوط أمطار ووضع خطة طوارئ عاجلة.