ضبط 3 تشكيلات عصابية نصبت على المواطنين في سوهاج والإسكندرية

استمرارا للجهود الأمنية لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، واصلت وزارة الداخلية جهودها في هذا الإطار.

وأسفرت عن ضبط 3 تشكيلات عصابية في سوهاج والإسكندرية لقيام عناصرها بالاستيلاء على 29.5 مليون جنيه من المواطنين، بزعم استثمارها في مجالات تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها إلا أنهم لم يسددوا تلك الأرباح، كما امتنعوا عن سداد أصول المبالغ المستولي عليها.

وجرى ضبط تشكيل عصابي في الإسكندرية لقيام عناصره بالاستيلاء على 9.8 مليون جنيه بطرق احتيالية، أعلن نشاطه عبر المنصات الإلكترونية بزعم توظيفها في مجال التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية.

وتلقى تحويلات مالية وإيداعات من ضحاياه وقام عناصر التشكيل بإغلاق تلك المواقع عقب الاستيلاء على هذه الأموال.

تشكيل عصابي استولى على 16 مليون جنيه

وجرى ضبط تشكيل عصابي بسوهاج لقيام عناصره بالاستيلاء على 16.800 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والتجارة مقابل أرباح توقفوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المتولى عليها.