رحلة الموت.. اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ رجب وأفراد أسرته العشرة

قررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لفحص السيارة النقل «تريلا» المتسببة في الحادث المأساوي على طريق المنصورة الدولي الذي أسفر عن مصر الشيخ رجب درويش و10 من أفراد أسرته خلال رحلة عودتهم من مصيف رأس البر في دمياط، وكلفت النيابة اللجنة الفنية بفحص السيارة النقل فنيًا لبيان حالة الفرامل بها وكذلك فحص السيارة الميكروباص التي كانت تقل الضحايا الـ 11 خلال رحلة الموت وهم في طريق العودة من المصيف بدمياط إلى مكان إقامتهم في مدينة المحلة.

التحفظ على سائق النقل المتسبب في حادث المنصورة

كما قررت النيابة التحفظ على سائق النقل المتسبب في الحادث داخل مستشفى المنصورة التخصصي تمهيدًا لاستجوابه ومواجهته بتهمة القتل الخطأ، وتبين من معاينة النيابة لمكان الحادث المؤلم الذي راح ضحيته عائلة كاملة وهم الزوج ويدعى الشيخ رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادي، وابنته عائشة رجب درويش، وابنه عمار رجب درويش، وزوجة ابنه صفية السعيد القط، بالإضافة إلى أحفاده ومنهم 3 أشقاء حبيبة أنس علاء الصاوي، وشقيقتيها «غزل» و«رؤى» بالإضافة إلى الطفلتين، صفاء خالد رجب درويش وفريدة محمد أحمد.

السرعة الزائدة

وأفادت تحقيقات النيابة بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من قبل سائق النقل خلال محاولته تخطي السيارة الميكروباص التي كانت تقل أسرة الشيخ رجب درويش وأدى قوة التصادم في وفاة جميع ركاب الميكروباص، بينما أصيب آخرون في سيارات أخرى اصطدمت بالسيارتين التالفتين وقت محاولة تفادي الحادث.

عقوبة سائق النقل في حادث المنصورة الدولي

يقول المحامي حازم محمد إن قانون العقوبات حدد عقوبة القتل الخطأ وتصل للسجن 7 سنوات، وفق نص المادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويضيف المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، أنه وفق القانون: «تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات».