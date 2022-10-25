رئيس «برلمانية الوفد» بمجلس الشيوخ: السيسي ينحاز دائما للبسطاء ويوفر الدعم والحماية لهم

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإصدار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أنها تؤكد حرص الرئيس على توفير الدعم والحماية للبسطاء وانحيازه الدائم لهم.

الدولة تتعامل مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي بجدية

وقال «الهضيبي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدولة المصرية تتعامل مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي بقدر كبير من الجدية، وهو ما أكدته توجيهات الرئيس للحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات المؤتمر، مع تقديم تقرير دوري عما تم إنجازه، وأخيرا الالتزام بعقد المؤتمر سنويا، مؤكدا أن التوصيات تضمنت إجراءات من شأنها دعم القطاع الصناعي باعتباره من الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي الكلي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في غضون 60 يوما، ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55% خلال 45 يوما، يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين، ويساهم في تنشيط عجلة الإنتاج ودفع التنمية للأمام، لافتا إلى أن هذه التوصيات جرت صياغتها بعد مناقشات واسعة شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين.

تنمية الصادرات الصناعية

وأشار إلى أن استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، يدفع نحو الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري لمصر بالخارج للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومد المستثمرين الأجانب بالمعلومات والبيانات عن السوق المصرية.

ودعا الهضيبي، الحكومة إلى خلق حلقة تواصل مستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين، ومحاولة تذليل العقبات التي تظهر باستمرار من أجل الحفاظ على قوة السوق المصرية، ودعم الاستثمار وتسريع عجلة الإنتاج، مشددا على ضرورة العمل بجدية من أجل تنفيذ هذه التوصيات في أقرب وقت ممكن، مع الترويج لها عالميا.