مصرع سيدتين صعقا بالكهرباء في إهناسيا ببني سويف.. «بسبب موتور مياه»

لقيت سيدتان مصرعهما صعقا بالكهرباء من سلك موتور مياه في منزل إحداهما بقرية المسيد الأبيض بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة، وصّرحت النيابة العامة بدفن جثتيهما.

بلاغ بتعرض سيدتين لصعق كهربائي

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، بوصول سيدتين جثتين هامدتين للمستشفى، إثر تعرضهما صعق كهربائي بمنزل إحداهما.

وانتقل الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث إهناسيا للمستشفى، وتبين مصرع إيمان صابر محمود، 34 عامًا، ربة منزل، وغادة محمد أحمد تمام، 25 عامًا، ربة منزل، صعقًا بكهرباء سلك موتور المياه، داخل منزل الأولى، وجرى نقلهما من محل إقامتهما بقرية المسيد الأبيض في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف إلى المستشفى، في محاولة لإنقاذهما إلا أنه تبين وفاتهما وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال أهليتهما، أن السيدتين المتوفيتين تجمعهما علاقة قرابة وجيرة، وكانت «الأولى» تقوم بتنظيف منزلها وأصيبت بصعق كهربائي من سلك موتور المياه سقط على «كارتة» كانت داخل سور المنزل، ودخلت «الثانية» عليها فوجدتها مسجاة على الأرض وعليها أعراض تشنج، فحاولت إفاقتها إلا أنها أصيبت بالصعق الكهربائي هي الأخرى لتلقى مصير جارتها.

التصريح بدفن الجثتين

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثتين بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، حيث تم تشييعهما لمثواهما الأخير بمقابر القرية.