الأرصاد الجوية: المناطق الشرقية بالجمهورية الأكثر تأثرا بسقوط الأمطار

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانها، مساء أمس، وحذرت فيه من الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، وذكر البيان بأن الأمطار ستكون ما بين متوسطة لرعدية، وبالفعل فقد تحقق ما تنبأت به الهيئة.

شاكر: المناطق الشرقية الأكثر تأثرا بالأمطار

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن المناطق الشرقية كانت الأكثر تأثرا بالأمطار التي شملت محافظة الإسكندرية والجيزة والقليوبية، حتى امتدت لمحافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، ثم بعض المحافظات الجنوبية كالفيوم وبني سويف.

شاكر: أرسلنا خرائط هطول الأمطار لمحافظة القاهرة بشكل دوري

واستطردت: «بالنسبة للمناطق الغربية كمرسى مطروح فكانت بعيدة تماما عن سقوط الأمطار عليها اليوم، حيث كانت الموجة مركزة بشكل واضح على المناطق الشرقية، وكان فيه متابعة لحظة بلحظة مع محافظة القاهرة عبر إرسال خرائط الأمطار وصور الأقمار الصناعية أولا بأول».

وأوضحت أنه نظرا للتواصل ما بين الهيئة ومحافظة القاهرة، والتحرك السريع من قبل الأخيرة لم تحدث أزمات تخص تكدس السيارات بالرغم من استمرار هطول الأمطال طيلة اليوم على أكثر من مرة، «سقطت الأمطار 4 مرات متتالية على القاهرة، والأمطار بدأت الساعة 8 صباحا».

توقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية غدا

وأكدت أن محافظة الإسكندرية لم تشهد هطول أي أمطار عليها اليوم، كما حدث في محافظة القاهرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على الإسكندرية غدا، لكنها لن تسبب أى مشكلات، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون مستمرة على محافظة القاهرة خلال الساعات المقبلة، وستكون ما بين خفيفة لمتوسطة، وتستمر حتى فترات الصباح.

وتابعت: «بكرة خلال فترات من اليوم، ستشهد المحافظة هطول أمطار خفيفة وأقل حدة وتركيز من اليوم»، موضحة أنه ووصولا لنهاية الأسبوع فلن يكون هناك سقوط آخر للأمطار.