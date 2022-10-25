الحكومة تنفي تعطيل الدراسة غدا نتيجة لسوء الأحوال الجوية

نفى المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح المركز، عبر منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء في جميع المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً في كافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على مسؤولية كل محافظ في تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه، طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث إن هناك متابعة من قبل كل محافظة مع الهيئة على مدار الساعة، لمعرفة حالة الطقس، حتى يتسنى للمحافظ اتخاذ قراره، مُهييةً بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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