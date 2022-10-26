الرئيس السيسي: رفع كفاءة ميناء دمياط وبورسعيد وإضافة 15 كيلو زيادة للسخنة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطة الدولة لتطوير الموانئ المختلفة على البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة لشبكة الموانئ الجديدة، قائلًا:«يوجد أفلام سجلت شكل الموانئ المصرية على مدار الخمسين سنة الماضية مثل ميناء الإسكندرية والدخلية، وميناء السخنة والسويس وبورسعيد والحمراء للبترول».

الموانئ تستطيع أن تضيف دخل للدولة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الموانئ تستطيع أن تضيف دخلا للدولة لكن يجب أن تكون الموانئ «درجة أولى» بحيث يكون بها أرصفة وعمق الرصيف.

وتابع: «كل موانئ مصر بها 30 أو 35 كيلو أرصفة، لكن حاليا يوجد 70 كيلو أرصفة، منهم ميناء جرجوب حوالي كيلو ونصف وعمق وغاطس حوالي 17 مترًا وجرى الانتهاء منه، وميناء الحمراء الخاص بالبترول وكفاءته جيدة.

ويتم تزويد ميناء الإسكندرية بأرصفة ومحطات وسينتهي خلال عام أو عام ونصف، وكان داخل الميناء مدرسة وعمارة سكنية، وميناء أبوقير 15 كيلو أرصفة، وهذه الأرصفة 3 ملايين متر مربع، وظهير للبناء بمساحة 7 ملايين متر، وعمق الرصيف 22 وتكون مصر ثاني دولة على مستوى البحر المتوسط يكون لديها هذا الرصيف».

رفع كفاءة ميناء دمياط وبناء أرصفة جديدة

وواصل: «يتم رفع كفاءة ميناء دمياط وبناء أرصفة جديدة، وكل المشكلات الموجودة على مدى السنوات الماضية مع المستثمرين جرى الانتهاء من التحكيم ورضينا الناس.. ونحل المسألة لتطوير الميناء».

واستكمل: «ميناء بورسعيد يتكون من ميناء شرق وغرب، الشرق به 5 كيلو أرصفة، ويوجد على البحر المتوسط رصيف تجاري آخر 1 كيلو ونصف، وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة 15 كيلو زيادة للسخنة».