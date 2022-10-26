مصرع شاب صعقا بالكهرباء في تمي الأمديد بالدقهلية

لقي شاب مصرعه في محافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة في شوارع قرية البيضاء بمركز تمي الأمديد، وذلك أثناء هطول الأمطار، ما تسبب في مصرعه في الحال، وحاول الأهالي إنقاذه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

إخطار بمصرع شاب في الدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بورود بلاغا من أهالي قرية البيضاء، يفيد بوفاة شاب إثر تعرضه لماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة أثناء هطول الأمطار.

مصرع شاب لمس عمود إنارة بالشارع

انتقلت مباحث مركز تمي الأمديد إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يدعى «أحمد ك. ا.»، مقيم بقرية البيضاء، وادعى الأهالي أن الوفاة نتيجة ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة نتيجة هطول الأمطار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.