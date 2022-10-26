مصرع سبعيني صدمه قطار بالمراغة في سوهاج

شيع المئات من أهالي مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جثمان عامل سبعيني، لقي مصرعه في حادث قطار، وذلك أثناء سيره من مكان غير معد لعبور المشاة؛ ما نتج عنه اختلال توازنه نتيجة واصطدامه بالقطار.

وكان جهات التحقيق المختصة في مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، صرحت بدفن مسن لقي مصرعه في حادث تصادم.

العامل عبر من مكان غير شرعي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ورود بلاغ من ناظر محطة سكة حديد المراغة، بأنه أثناء مرور القطار «الإسكندرية – الأقصر» بالقرب من محطة سكة حديد المراغة ومن مكان غير معد لعبور المشاة، اقترب عامل من القطار أثناء سيره بسرعته ما أدى إلى اختلال توازنه نتيجة خلخلة الهواء، واصطدم بالقطار ما أدى عنه إصابته.

وبالفحص تبين من المعاينة والفحص، أنه «ج. ع «74 سنة- عامل» ويقيم بدائرة مركز طهطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة بسوهاج، وقرر نجله «ج. أ 34 سنة- عامل»، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.