تفاصيل تطوير سقالة خليج نعمة بشرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلامية أية جمال الدين، تقريرًا عن آخر الاستعدادات الخاصة بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقال سمير طه، أحد المسئولين عن تطوير سقالة خليج نعمة، إن السقالة هي الأقدم في مدينة شرم الشيخ، متابعًا أننا نشرف اليوم على تطوير تلك السقالة بعد 35 عاما من إنشائها بعد توجيهات القيادة السياسة، ولذلك لاستقبال الوفود السياحية بمؤتمر قمة المناخ.

وأضاف، أن سقالة خليج نعمة جرى تطويرها على أحدث مستوى لتليق بمدينة شرم الشيخ، موضحا أنها كانت تعمل على أنشطة الغوض والغطس من سنة 1984، حيث لم يكن بالمدينة وقتها أي مارينا أخرى تقوم بتلك الأنشطة.

السقالة المدخل الوحيد لخليج نعمة

وتابع أن السقالة المدخل الوحيد لخليج نعمة، مشيدًا بالقرارات الأخيرة الخاصة بوزارة النقل البحري الخاصة بالسماح بدخول الوفود الخاصة للمياه الإقليمية وممارسة أنشطتها ومن ثم الخروج والعودة مرة أخرى.

وأشار أحد المسئولين إلى أن جميع الخامات المستخدمة لتطوير المرسى صديقة للبيئة، مؤكدًا أهميتها الكبرى لاستقبال ضيوف شرم الشيخ في COP 27 باعتبارها أماكن ترفيهية لسياحة الغطس والغوص وغيرها، موضحا أن السقالة تقدر على حمولة 20 مركب في نفس وقت.

وأكمل أن السقالة تقدم خدمات كالمياه والكهرباء، علاوة على توافر الكافيهات والمطاعم وبار، وذلك بهدف توفير المجهود والوقت للسياح في تلقي الخدمات التي يحتاجونها بشكل أساسي، لافتًا إلى أن تلك الخدمات كانت غير متوافرة من قبل على السقالة.