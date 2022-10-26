خبيرة بمركز بحوث الصحراء: ضرورة وضع التغيرات المُناخية في بؤرة اهتمام الجميع

استضاف مدرج كلية الآداب بجامعة السويس ندوة بعنوان التغيرات المناخية بحضور الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مازن جلال عميد الكلية، والدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء.

أوضح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، أن هذه الندوة تعد ضمن الفعاليات التي تنظمها الجامعة للتمهيد لمؤتمر المناخ الذي COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، موضحا أن هذا ليس النشاط الأول فقد سبق وأن نظمت الجامعة منتدى الجامعات المصرية للتغيرات المناخية برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 22، 23 أغسطس الماضي مؤكدا أن الأنشطة والفاعليات ذات الصلة بقضية التغيرات المناخية ستظل مستمرة لأهمية هذا الأمر.

ضرورة وضع التغيرات المُناخية في بؤرة اهتمام الجميع

وأكدت الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، ضرورة وضع التغيرات المُناخية في بؤرة اهتمام الجميع سواء الدول أو المواطنين، نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من مكون فاعل ومؤثر في مستقبل البشرية.

التغيرات المناخية المفهوم والأسباب

أوضح أشرف أبو الفتوح مصطفى، أستاذ الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب أن مفهوم التغيرات المناخية قديم منذ الحضارة الفرعونية وتأثيرها على نهر النيل كما هو مدون على جدران المعابدة والبرديات، وأن مفهوم التوازن هو أحد أهم عوامل الحفاظ على المناخ في الأرض.