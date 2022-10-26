استقرار حالة الطقس في دمياط اليوم.. وتحذيرات لمرضى الحساسية

شهد الطقس في أحياء وقرى محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا مع انخفاض درجات الحرارة، إذ ساد طقس معتدل على كافة أرجاء المحافظة مع احتمال سقوط أمطار تبدأ من الظهيرة حتى مساء اليوم على فترات متقطعة.

تحذيرات لمرضى الحساسية

وطبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة وصلت في دمياط إلى 26 درجة مئوية، وناشدت مرضى الحساسية الجيوب الأنفية من عدم التعرض للهواء لفترات طويلة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

استعدادات لتقلبات الطقس

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالاستعداد لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة التي يحتمل أن تتعرض لها دمياط خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المحافظ، على رؤساء المدن والقرى عمل حصر للمدن والقرى التي بحاجة إلى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، ورفع حالة الطوارئ والاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، حيث انتشرت سيارات الفاكيوم والنافورى في المراكز والمدن؛ لسحب مياه الأمطار من الشوارع وتسليك بالوعات الصرف.

ومن جانبه أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، استمرار حركة الصيد بشكل طبيعي، إلا أنه تم منع المراكب الصغيرة من الصيد لسوء الأحوال الجوية.