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وفاة الفنان اللبناني غسان أسطفان

كتب:

أبانوب رجائي
12:34 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
غسان أسطفان

غسان أسطفان

أعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، وجميع النقابات الفنية في لبنان، وفاة الفنان اللبناني غسان اسطفان، ولم تحدد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وفاة غسان أسطفان

وذكرت النقابة في بيان عنها: «بمزيد من الألم والأسى، ننعى الزميل الممثل والمخرج وعضو مجلس الإدارة السابق غسان أسطفان».

وغسان أسطفان واحدا من الفنانين اللبنانيين بجيل السبعينات، عمل مع عدد كبير من المخرجين والفنانين اللبنانيين الكبار، ومنهم رشيد علامة، وأنطوان عندور، وباسم نصر، وعمل في عدد من الأعمال الفنية، منها «الوجه الضائع، وطالبين القرب، والحالة، وأبو زيد الهلالي»، وغيرها من الأعمال الفنية.

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