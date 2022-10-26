أسرة طالب تعتدي على معلمة بالضرب وتصيبها بجروح خطيرة في البحيرة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، يفيد بتعرض معلمة ومدير مدرسة «الستينى» التجريبية المشتركة، لإصابات جسدية بالغة نتيجة تعدى أسرة طالب بالمدرسة عليهما بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة المعلمة رباب أحمد بجروح خطيرة فى الرأس، كان نتيجتها 100 غرزة جراحية، وتم عمل محضر بقسم شرطة كفر الدوار لإثبات الحالة، ونقل المعلمة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد سمري رئيس النقابة الفرعية بكفر الدوار، بمرافقة المعلمة فى المستشفى والاطمئنان عليها، على أن يتولي محامى النقابة الفرعية متابعة محضر الشرطة واتخاذ كل الإجرارات اللازمة اتجاة أسرة الطالب، ورفع ظعوى قضائية للحفاظ على حق المعلمة ومدير المدرسة القانونى والأدبي.

ضرب وسباب للمعلمة ومدير المدرسة

تهجمت أسرة الطالب، على المعلمة ومدير المدرسة بالضرب وتوجيه السباب لهم، بدعوى عدم وجود ابنهم بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتبين أنه استقل باص خاطئ يتم تعاقد أولياء الأمور معه، وليس للمدرسة علاقه به، لعدم وجود أتوبيسات خاصة بالمدرسة، وقاموا بضرب المعلمة مما أدى إلى إصابتها بجروح فى الوجه وتهشم بالرأس.

المعلمة أعادت الطالب لأسرته فاعتدوا عليها

أوضح محمد السمري رئيس النقابة الفرعية بكفر الدوار، أن المعلمة يوم الواقعة أخبرته بعد انتهاء اليوم الدراسي، أن هناك طالبا متغيبا ولم يذهب إلى منزله، وسوف تخرج للبحث عنه حتى تستطيع أن تجده.

وأضاف أن المعلمة التقت بمدير المدرسة للبحث عن الطالب المفقود، وتمكنا من العثور عليه، وتبين أنه استقل أتوبيس خاطئ من الأتوبيسات التى يتعاقد معها الأهالى وليس المدرسة التى ليس لها أتوبيسات لتوصيل الطلاب، وفور تسليم الطالب لأسرته، قاموا بالتعدى على المعلمة، وإلقاء اللوم عليها خلاف الحقيقة، مما أحدث بها إصابات بالغة، مؤكدا أنه بدأ فى إجراءات القضية ضد أسرة الطالب، لدعم المعلمة ومساندتها والحفاظ على حقوقها.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة منذ بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتساب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.