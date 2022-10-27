حظك اليوم برج القوس الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس، بطبيعة نارية لذا فكثيرًا ما تجده سريع الغضب والانفعال على من حوله بالعبارات المسيئة أو الكلام الجارح، لكنه يعود للهدوء وتقديم الاعتذار لمن أساء إليه سريعًا، وهو شخص عطوف لا يحب أن يتسبب في أذى لأحد ويحرص بقدر الإمكان على تقديم الدعم والكلمات الطيبة لهم بعيدًا عن لحظات انفعاله، ويعرف مولود هذا البرج بالرومانسية وعشقه للخيال والمغامرات، ويعشق السفر، والرحلات، وركوب الدراجات.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم بالنسبة لمواليد برج القوس، ما يمدهم بالسحر والجاذبية والثقة في النفس، كما تلفت الانتباه وتحظى بإعجاب من حولك وتؤثر فيهم، وذلك وفق تصريحات عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تناغم القمر مع المشترى اليوم يعمل على تحقيق نتائج إيجابية على المستوى المهني ويمنحك نشاطًا، وقد تحقق مكاسب وأرباح ترجوها منذ فترة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.