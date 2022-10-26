سر التغيرات السريعة بحالة الطقس.. «حر وسقوط أمطار في نفس الوقت»

رسمت التغيرات الجوية غير المستقرة، علامات التعجب والدهشة على وجوه كثير من المواطنين، فقد شهد الطقس اليوم وأمس تغيرات أكثر من مرة حتى أطلق البعض عليهما، يومي «الفصول الأربعة».

بدأ الطقس أمس بجو مشمس، ثم ارتفعت درجات الحرارة خلال وقت الظهيرة مع بعض الرطوبة، وعند منتصف النهار انقلبت الأجواء إذ بدأت الامطار تتساقط بغزارة، وعند الغروب ظهر الرعد والبرق في الأجواء، أما طقس اليوم فقد تميز بأجواء خريفية ودرجات حرارة معتدلة.

منخفض جوي سبب تغير الطقس

من جانبه أوضح جمال سيد خبير المناخ، أن تغيرات الطقس بهذا الشكل شئ طبيعي، فمصر تمر بأجواء خريفية متقلبة في درجات الحرارة مائلة للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء باردة ليلًا، أما السبب فهو وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا متعمق على شمال البلاد مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً.

وقال«سيد» لـ«الوطن»: «هناك أيضًا منخفض سطحي على الأرض يحمل كمية كبيرة من الرطوبة، ونتج عن ذلك تكاثر السحب الرعدية وسقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وشمال الصعيد ومدن القناة، كما يوجد فى الأصل فروقات حرارية بين طبقات الجو العليا وطبقات الجو السفلي».

سقوط الأمطار مرة أخرى

وأكد «جمال» أن اليوم شهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية بعد الظهر، ولكن تستقبل البلاد موجة عدم استقرار جديدة للأوضاع الجوية بداية من يوم الأحد المقبل، إذ سيكون هناك فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق شمال البلاد والسواحل، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبياً خاصة فى الصباح الباكر وليلًا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.