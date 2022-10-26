تفاصيل اصطدام أتوبيس بسور نفق الكيت كات.. السائق أصيب بحالة إغماء

شهدت منطقة العجوزة بالجيزة، حادثًا مأساويًا، إذ توفى سائق أثناء قيادته أتوبيس نقل ركاب، ما أدى إلى انحراف عجلة القيادة، ليتدخل الركاب فى الوقت المناسب بعد اصطدامه بسور نفق الكيت كات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحال اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، الواقعة للحقيق.

بلاغ بالحادث لغرفة النجدة

ورد للواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم حسام العباسي رئيس المباحث أنه ورد لغرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة بلاغًا من ركاب أتوبيس، بحادث اصطدام أتوبيس بسور نفق 15 مايو، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أثناء القيادة بعدما فوجئوا بانحرافه.

وفاة سائق أثناء قيادة الأتوبيس

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس قيادة سائق 56 سنة، مقيم بالوراق انتابته حالة إغماء، ما أدى إلى اصطدام الأتوبيس بجسم النفق محل البلاغ، وحدوث تلفيات بمقدمة الأتوبيس، ولا توجد ثمة إصابات بين مستقلي الأتوبيس أو تلفيات بجسم النفق، وتم نقل السائق إلى مستشفى إمبابة العامة إلا أنه توفى بالمستشفى أثناء إسعافه، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.