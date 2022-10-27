الأمير هاري ينتهي من مذكراته.. ودار النشر تعلن موعد الطرح

منذ إعلان الأمير هاري دوق ساكس، نجل ملك انجلترا تشارلز الثالث، عن نيته إصدار مذاكرات شخصية عن تفاصيل حياته الملكية، انتشرت حالة من الجدل بشأن تأثير تلك المذكرات على العائلة المالكة في بريطانيا، مما دفعه إلى تأجليها أكثر من مرة خصوصا مع وفاة جدته الملكة «إليزابيث»، التي رحلت ملكة في سبتمبر الماضي.

تخفيف حدة المذكرات بعد رحيل الملكة «إليزابيث»

ولكن يبدو أن الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، قررا التحلي بالشجاعة والإعلان عن إصدار تلك المذكرات في الـ10 من يناير 2023، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المذاكرت التي كتبها «هاري» بالتعاون مع دار نشر «Penguin Random House»، عمل على تخفيف حدة محتواها بعد وفاة الملكة إليزابيث وتولي والده العرش، إذ قام بتغيير بعض الأقسام، وإجراء تغييرات في بعض الأحداث.

وذكرت دار النشر أن المسودة الأولى لمذكرات الأمير هاري حساسة جدا، وكان التركيز الأكبر فيها على قضايا الصحة العقلية، ما دفع المسؤولين فيها إلى مطالبة هاري بإعادة الكتابة في بعض النقاط لتجنب إلحاق الضرر بعلاقته مع عائلته، وفي نفس الوقت تجنب إلحاق الضرر بمبيعات الكتب الخاصة بدار النشر نفسها، وعدم تعرضها للمقضاه في المحاكم البريطانية بسبب محتوى الكتاب الحساس الذي كتبه الأمير «هاري».

وأوضح الوكيل الأدبي «مات لا تيمر» لدار النشر المسئولة، أن الدار حتى الآن لا تعرف سر رغبة الأمير «هاري» في نشر الكتاب، هل تعزيز شهرته بين الجماهير العادية، أم الهدف الحقيقي هو إعادة بناء علاقات جديدة مع أسرته، وإصلاح الخلاف الذي وقع معهم، ولكنها في النهاية أسباب شخصية لا يستطيعون التدخل فيها.

14 مليون جنيه إسترليني ثمن المذاكرت

وحصل الأمير هاري على مبلغ 14.7 مليون جنيه إسترليني مقابل نشر المذاكرات، ويتحدث فيها «دوق ساكس» عن دروس تعلمها من الحياة وعلاقته مع النظام الملكي.