إصابة ربة منزل صدمها لودر جمع قمامة في بنها

أصيبت ربة منزل صدمها لودر تابع لمجلس مدينة بنها، أثناء تحميل القمامة بمنطقة عزبة السوق، ونُقلت إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وتبين إصابتها بالقدم، وتم تقديم العلاج اللازم لها.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السائق، وطلبت تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابة.

لودر يصدم سيدة في بنها

وتلقى علي عبد الستار رئيس مدينة بنها إخطارا بقيام لودر تابع لمجلس مدينة بنها أثناء تحميل القمامة بمنطقة عزبة السوق، بالاصطدام بسيدة تصادف مرورها بالشارع، وأُخطرت الجهات الأمنية بمديرية القليوبية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وانتقل حمادة وهدان نائب رئيس مجلس المدينة وأجهزة البحث الجنائي بقسم أول بنها، وتبين أن قائد اللودر «ا ر»، 43 سنة، تابع لمجلس مدينة بنها، أثناء تحميل القمامة اصطدم بسيدة تصادم مرورها بالشارع.

إصابة في القدم

ونُقلت السيدة لمستشفي بنها للتأمين الصحي، وتبين إصابتها في القدم، وجرى تقديم الخدمة الطبية لها.

وحول العقوبة المتوقعه في الواقعة أوضح عماد قزامل المحامي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن القانون جدد العقوبة لمرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.