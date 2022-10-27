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صندوق النقد الدولي: توصلنا إلى اتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار لـ6 أشهر

كتب:

شريف سليمان
11:56 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
إيفانا

إيفانا

قالت الدكتورة إيفانا رئيسة بعثة قبل صندوق الدولي في مصر، إنّ السلطات المصري وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاقية تمتد لمدة 6 أشهر، وهذا البرنامج ستصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكا من أجل تمويل الموازنة المصرية.

وأضافت إيفانا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: "الهدف من ذلك أن يكون مواجهة للأزمات الخاصة بالأزمات الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا ومن أجل أن يكون هناك دعم لمشاركة القطاع الخاص".

وتابعت: "هذه الاتفاقية سوف تنظر من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبا"، مشيرةً إلى أن الأزمة الروسية الاوكرانية قد تسببت في أزمات بمختلف أنحاء العالم.

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