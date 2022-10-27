المؤبد لعاطل و3 سنوات لآخر لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، «ك.ا.ع» بالسجن المؤبد، و«إ.ا.م» بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، في القضية التي حملت رقم 7650 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

ضبط المتهمين

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كلا من «ك.ا.ع» عاطل و«إ.ا.م» عاطل، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهم الأول، وبحوزته 10 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي لفافة هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.