تغطية ترعة الباسوسية لتوفير طريق بديل لقريتي باسوس والقناطر بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن تغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية ستسهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية «باسوس ــ القناطر»، ما يسهل حركة المرور على المواطنين، مشيرا إلى الانتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري حتى مصنع كوكاكولا، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

محور الباسوسية وشريان مروري جديد بالقناطر

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية لأعمال محور الباسوسية، ورصف طريق «الحادثة - أبو الغيط»، إذ وجه منفذي الأعمال بتكثيف الجهد للانتهاء من أعمال التغطيه المتبقية للبدء في الرصف، لتكون طريق جديد لمواطني مدينة القناطر الخيرية سيسهم في أن يكون طريق بديل لقرية «باسوس - القناطر».

رصف طريق «أبوالغيط - الحادثة» بالقناطر الخيرية

كما تابع المحافظ أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية، بتكلفة 65 مليون جنيه، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد الأعمال بعد الانتهاء من نقل كابلات كهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكامل، كما تفقد أعمال وضع طبقة السن للمرحله الأولى والتي تشمل 1250 مترا.