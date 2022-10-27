القبض على شخصين لاتهامهما باستغلال الأطفال في التسول

تمكنت وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) بإستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (قطعتى سلاح أبيض) وبصحبتهما عدد (4) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متعلقاتهم، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.