تشييع جثمان والد إيمان عز الدين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة

دخلت الإعلامية إيمان عز الدين، في حالة بكاء شديدة، خلال أداء صلاة الجنازة على جثمان والدها، في مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، بعد صلاة ظهر اليوم.

جنازة والد إيمان عز الدين

حضر صلاة الجنازة، أفراد عائلة إيمان عز الدين، وعدد من أصدقائها، الذين رافقوها أثناء دفن الجثمان إلى مثواه الأخير، في مقابر الأسرة القطامية.

إيمان عز الدين تطلب الدعاء لوالدها

طالبت الإعلامية إيمان عز الدين، الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، خلال إعلان خبر وفاة والدها عبر حسابها على «فيسبوك»، إذ كتبت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الأستاذ محمد عز الدين، إنا لله وإنا اليه راجعون».

غياب عن «الستات ميعرفوش يكدبوا»

وتغيب إيمان عز الدين عن تقديم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» هذه الأيام بسبب ظروف وفاة والدها.

وتشارك إيمان، في تقديم حلقات البرنامج، عبر شاشة قناة «CBC» مع كلا من منى عبدالغني وهبة الأباصيري، وانضمت لهنّ حديثًا الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.