رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

تشييع جثمان والد إيمان عز الدين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة

كتب:

ضحى محمد
02:55 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
الإعلامية إيمان عز الدين

الإعلامية إيمان عز الدين

دخلت الإعلامية إيمان عز الدين، في حالة بكاء شديدة، خلال أداء صلاة الجنازة على جثمان والدها، في مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، بعد صلاة ظهر اليوم.

جنازة والد إيمان عز الدين

حضر صلاة الجنازة، أفراد عائلة إيمان عز الدين، وعدد من أصدقائها، الذين رافقوها أثناء دفن الجثمان إلى مثواه الأخير، في مقابر الأسرة القطامية.

إيمان عز الدين تطلب الدعاء لوالدها 

طالبت الإعلامية إيمان عز الدين، الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، خلال إعلان خبر وفاة والدها عبر حسابها على «فيسبوك»، إذ كتبت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي الأستاذ محمد عز الدين، إنا لله وإنا اليه راجعون».

غياب عن «الستات ميعرفوش يكدبوا»

وتغيب إيمان عز الدين عن تقديم برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» هذه الأيام بسبب ظروف وفاة والدها.

وتشارك إيمان، في تقديم حلقات البرنامج، عبر شاشة قناة «CBC» مع كلا من منى عبدالغني وهبة الأباصيري، وانضمت لهنّ حديثًا الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

اقرأ المزيد:

الإعلامية إيمان عز الدين في حوار لـ"الوطن": صدامي مع الحكومة قادم

وفاة والد الإعلامية إيمان عز الدين

غدا.. تشييع جنازة والد الإعلامية إيمان عز الدين من مسجد الشربتلي

إيمان عز الدين تخرج من المستشفى: سأعود مرة أخرى لإجراء جراحتين جديدتين
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.