الأوقاف: رفع مكافأة قراء السورة من 60 إلى 250 جنيها شهريًا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفع مكافأة قراء السورة من 60 جنيها إلى 250 جنيها شهريا، وبدل جميع مقارئ الأئمة سواء المشاركون منهم في مقارئ الأئمة أو القائمون بعمل شيخ مقرأة من مقارئ الجمهور، من 160 جنيها إلى 200 جنيه شهريًا.

كما قرر وزير الأوقاف، رفع مكافأة شيخ أو شيخة المقرأة من 200 جنيه إلى 250 جنيها شهريا، قائلًا: "نسأل الله عز وجل أن يكرمنا ببركة القرآن الكريم وخدمة أهله وحفظته، وأن يرزقنا حسن فهمه والعمل به".

وأوضح "جمعة"، أن هذا القرار من صرف بدل ومكافآت يجرى العمل به بدءا من شهر نوفمبر 2022.

برامج الحماية الاجتماعية

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن برامج الحماية الاجتماعية، وفي ظل توجيهه بإكرام أهل القرآن.