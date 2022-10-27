تخريج أول دفعة من برنامج طب الأسنان بالتعاون بين جامعتي المنصورة ومانشستر البريطانية

نظمت كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة حفل تخرج أول دفعة لطب الأسنان ضمن برنامج «المنصورة مانشستر» بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

حضر الاحتفال الدكتور أشرف طارق حافظ، نيابة عن الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور يسري الهواري وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة عبير عبد اللطيف مدير برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان.

وفد من جامعة مانشستر بإنجلترا يحضر الحفل

وأعلنت جامعة المنصورة في بيان لها، أن حفل التخرج شارك وفد من طب أسنان جامعة مانشستر بانجلترا وهم الدكتور چوليان ياتس، والدكتور ريزا رودساري والدكتور نيل باتيلا، علاوة على حضور كل من: الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور عصام الوكيل عميد طب أسنان الأسبق.

تخرج دفعة برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان

ووجهت الدكتورة عبير عبداللطيف، مدير البرنامج، كلمة قالت فيها: «نيابة عن برنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان، أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات للدفعة الأولى خريجي البرنامج (الدفعة الذهبية) لعام 2022، حقيقة لقد كنتم طوال سنوات الدراسة ممثلين استثنائيين للبرنامج والكلية والجامعة، وليس لدي أدنى شك في أنكم ستستمرون في العمل كسفراء فوق العادة للبرنامج ومستمرون كذلك في التميز العلمي والأخلاقي الذي عمل البرنامج على غرس مبادئ فيكم طيلة سنوات الدراسة».

عبير عبداللطيف: أشكر أولياء الأمور على صبرهم

وأضافت: أنه في هذه المناسبة الجميلة لا يفوتني أيضا أن أتقدم بشكر خاص لأولياء الأمور على صبرهم وتفهمهم وتضحياتهم ودعمهم خلال سنوات الدراسة الطويلة الصعبة المجزية في النهاية؛ لذلك أولياء الأمور الأعزاء فإنكم تستحقون أن تغتنموا لحظات الفرح والسعادة هذه مع أبناءكم الخريجين الآن.

الوفد يتفقد كلية الأسنان

وتفقد الوفد الانجليزي كلية طب الأسنان وبرنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان حيث أبدوا جميعا اعجابهم بالإمكانيات والتحديثات التي تمت بالكلية والبرنامج وأثنى الفريق على الجهاز الاداري للبرنامج تحت ادارة الدكتورة عبير عبد اللطيف مدير البرنامج.