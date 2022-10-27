أنغام: بغني حلو وأنا بحلم ولما بقوم من النوم مش بفتكر حاجة (فيديو)

كشفت الفنانة أنغام، أنها تحلم خلال نومها بأنها تغني، ولكن عقب استيقاظها من النوم، لا تتذكر كلمات هذه الأغاني، قائلة: «بحلم بُجمل وأنا نايمة، جُمل كبيرة، بس بصحى ببقى مش فاكرة منها ولا كلمة، وببقى بغني حلو أوي في الحلم، وسامعة مزيكا فظيعة، وأقوم من النوم مفتكرش حاجة».

محمد نور يكشف بدايات تكوين فرقة واما

من جهة أخرى، كشفت فرقة «واما» عن بداية تكوين الفريق، إذ قال محمد نور إن الفكرة بدأت معه والفنان أحمد فهمي، إذ كانا يؤلفان بعض الأغاني، بغرض بيعها للمطربين، ولكنهما لم يستطيعا تحقيق ذلك، فقررا غناء هذه الألحان، وبدأت من هنا نشأة فرقة «واما».

وأضاف محمد نور خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الفنان نادر حمدي كان يحلم بالسفر للخارج وإقامة مسابقات غنائية، والعزف على بيانو أمام أوركسترا، ولكن أقنعه بشراء أورج عن طريق طارق عاكف كلفة 7 آلاف جنيه للانضمام للفرقة.

نادر حمدي: حللت أغنية «بعتلي نظرة» والصولو بتاعها عجبني جدا

وقاطعه الفنان نادر حمدي، قائلا إنه يحب موسيقى الفنان طارق عاكف، مبديًا إعجابه بأغنية الفنانة أنغام «بعتلي نظرة»، قائلا: «بحب مزيكا طارق عاكف، وكنت لسة سامع من تلات أيام أغنية بعتلي نظرة كنت بحللها، وقعدت أقول دي جامدة جدا، وبحب الصولو بتاعها جدا».

واستضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، يسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.